Узбекистан планирует реализовать ряд крупных проектов в химической промышленности (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Узбекское АО "Узкимёсаноат" планирует реализацию крупных проектов, направленных на глубокую переработку метанола.

Об этом сказал Trend председатель правления АО Журабек Мирзамахмудов.

"Мы сейчас проводим активную политику по реализации проекта для получения пропилена, так как планируем получать из него различную химическую продукцию, такую как полиакрилонитрил и углеродное волокно", - сказал Мирзамахмудов.

По его словам, на данный момент АО осуществляет инвестиционную программу по развитию малотоннажной химии. В ее рамках планируется реализовать более 20 различных проектов.

"Для реализации всех этих проектов мы рассматриваем возможность привлечения частных и иностранных инвестиций. У нас уже имеются договоренности с рядом иностранных компании из Австрии, ОАЭ, Турции и Германии", - сказал Мирзамахмудов.

Председатель правления АО также отметил, что уже были реализованы энергоэффективные проекты по производству азотной кислоты, аммиака и карбамида.

По его словам, ранее химическая промышленность Узбекистана была убыточной, но с прошлого года вышла на прибыль.

"2016 год предприятия химпрома завершили с убытком в 35 миллиардов сумов (3,2 миллиона долларов). В 2021 году мы вышли на прибыль в 1,7 триллиона сумов (155,7 миллиона долларов) за счет диверсификации отрасли", - сказал Мирзамахмудов.