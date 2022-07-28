Шанхайская организация сотрудничества в системе внешнеполитических приоритетов Узбекистана

БАКУ /Trend/ - В качестве одного из шести государств-учредителей ШОС Узбекистан принимал непосредственное и активное участие в разработке базовых принципов и учредительных документов организации, а также создании и развитии ее институциональных основ.

Государства, являющиеся членами этой организации, – ближайшие соседи и стратегические партнеры Узбекистана. Многопрофильное взаимодействие в рамках ШОС служит укреплению как многосторонней региональной и межрегиональной кооперации, так и развитию сотрудничества с каждым из этих государств.

Шанхайская организация сотрудничества – одна из самых молодых, но динамично развивающихся международных организаций. За прошедший период она совершила стремительный рывок с формата консультативного механизма до полномасштабного межгосударственного объединения.

Общая территория входящих в неё стран превышает 34 млн км2. Это более 60% территории Евразийского континента. Общая численность населения стран ШОС - 3,2 млрд человек, что составляет около половины населения планеты. Организация объединяет 8 постоянных членов, 4 государства-наблюдателя и 9 партнеров по диалогу. Большая «семья ШОС», насчитывающая 21 страну, охватывает три континента – Азию, Европу и Африку. При этом интерес со стороны других стран к взаимодействию со структурой в том или ином формате продолжает расти. Общий объем экономик государств-членов ШОС составляет около 20 триллионов долларов США, это в 13 раз больше, чем когда она создавалась. Пространство организации представляет собой самый ёмкий потребительский рынок в мире. Сегодня совокупный объём ВВП участников ШОС достиг около 1,4 от общемирового показателя. К 2030 году эта цифра может увеличиться до 35-40%.

ШОС обладает колоссальным транспортным и транзитным потенциалом, который ждёт своей практической реализации. В условиях диверсификации глобальных цепочек поставок создание новых международных железнодорожных и автомобильных коридоров в Евразии по направлениям «Восток-Запад» и «Север-Юг» приобретает стратегическое измерение.

Именно в рамках ШОС впервые в мире был разработан многосторонний документ, давший определение понятию «терроризм», - Конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом ШОС от 15 июня 2001 года. Последовательную работу на этом направлении ведет Региональная антитеррористическая структура ШОС со штаб-квартирой в Ташкенте, при координирующей роли которой предпринимаются совместные действенные меры по искоренению причин, источников и проявлений «сил трех зол». На регулярной основе проводятся антитеррористические учения ШОС, в том числе по выявлению и пресечению использования сети Интернет в террористических, экстремистских и сепаратистских целях, а также международная антинаркотическая операция «Паутина».

По линии секретарей Советов безопасности, министров обороны, внутренних дел, руководителей антинаркотических ведомств государств-членов поддерживается регулярный диалог по широкому кругу вопросов, относящихся к широкому сегменту безопасности.

Налажено взаимодействие по вопросам обеспечения международной информационной безопасности. Функционирует Рабочая группа в данной сфере, при активном участии узбекской стороны подготовлена и принята соответствующая Программа сотрудничества.

В Декларации юбилейного Душанбинского Саммита ШОС 2021 года лидеры всех государств-членов единогласно заявили о поддержке предпринимаемых в последнее время странами Центральной Азии усилий по обеспечению устойчивого развития и формирования пространства доверия и дружбы в регионе, поддержали идею о расширении активной роли ШОС в дальнейшем укреплении их стабильности и социально-экономического развития. Они также приветствуют проведение регулярных Консультативных встреч глав государств региона Центральной Азии, которые были инициированы Президентом Узбекистана.

Планом председательства Республики Узбекистан предусмотрено проведение свыше 80 основных мероприятий, более половины из них реализовано. Они охватывают не только уже сложившиеся в ШОС направления сотрудничества, но и новые востребованные области, такие как развитие сотрудничества в сфере внутрирегиональной торговли, промышленной кооперации, инновации, сокращение бедности, цифровая трансформация и другие.

В целях реализации выдвинутых Президентом Ш.Мирзиёевым инициатив в период председательства Узбекистана разработаны проекты 14 новых концептуальных документов. Они нацелены на содержательное и институциональное расширение сфер взаимодействия в ШОС. Отдельно следует выделить проекты таких новых для практики ШОС документов, как Стратегия транспортной взаимосвязанности, План развития внутрирегиональной торговли, Программа инфраструктурного развития, учреждение института «Посла доброй воли ШОС». В свою очередь, активно продвигаемая Ташкентом инициатива об усилении взаимосвязанности в рамках ШОС нацелена на эффективное задействование огромного транспортного и транзитного потенциала на широком пространстве организации.

Этими усилиями Узбекистан намерен совместно с партнерами использовать возможности Шанхайской организации сотрудничества для ускорения практической реализации системы транспортных коридоров, таких как «Узбекистан–Кыргызстан–Китай», «Термез–Мазари-Шариф–Кабул–Пешавар», «Ланчжоу–Кашгар–Иркештам–Ош–Андижан–Ташкент–Мары» и других маршрутов, которые в нынешних геоэкономических условиях приобретают особый стратегический характер.

Предлагаемая Узбекистаном Стратегия взаимосвязанности на пространстве ШОС способствует также возрождению уникальной экономической и транзитной роли Афганистана для всей Евразии.

В этом году Узбекистан как председатель в ШОС будет принимать Саммит глав государств-членов организации. Председательство Узбекистана в Шанхайской организации сотрудничества приближается к главному событию – заседанию Совета глав государств в Самарканде, с солидным пакетом новых правовых и концептуальных документов, призванных вывести многоплановое взаимодействие в рамках организации на новый качественный уровень. Выбор Самарканда имеет под собой глубокий смысл – этот город с незапамятных времен был местом исторических встреч и цивилизационного диалога, мостом культурно-гуманитарного взаимообогащения и развития международной торговли, укрепления добрососедства.

Сегодня в преддверии саммита «жемчужина» Великого Шелкового пути переживает новое рождение с масштабной реконструкцией и готова к принятию крупнейшего политико-дипломатического форума года на евразийском пространстве.

В такой благоприятной атмосфере на Самаркандском саммите главы государств обсудят новые вызовы и задачи, стоящие перед ШОС в свете глубинной трансформации современных международных отношений, примут ряд важнейших решений, которые будут иметь историческое значение для дальнейшей эволюции Организации.

Один из ключевых вопросов повестки встречи на высшем уровне - дальнейшее расширение ШОС. К подписанию уже готов Меморандум об обязательствах Исламской Республики Иран в целях получения статуса государства-члена ШОС. Документ практически откроет путь к полноценному членству этой крупной страны в Организации.

Кроме того, будут рассмотрены заявки еще около 10 стран по участию в деятельности ШОС в формате полноценных членов, наблюдателей и партнёров по диалогу.

На площадке саммита ожидается также подписание меморандумов о налаживании партнёрских отношений между ШОС и рядом других международных и региональных организаций, таких как ЛАГ, ЮНЕСКО, ЭСКАТО.