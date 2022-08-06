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В Узбекистане вырос объем оказываемых рыночных услуг

Узбекистан Материалы 6 августа 2022 09:21 (UTC +04:00)
В Узбекистане вырос объем оказываемых рыночных услуг

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - В Узбекистане по итогам января - июня 2022 года вырос объем оказываемых рыночных услуг, передает Trend со ссылкой на узбекский Госкомстат.

С начала года объем оказанных рыночных услуг по стране составил 160,6 триллиона сумов (14,65 миллиарда долларов США). Это на 14,5 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Доля города Ташкент в общем объеме оказанных услуг составляет 37,7 процента (60,6 триллиона сумов, или 5,52 миллиарда долларов), что соответствует объему рыночных услуг, оказываемых девяти регионами (Андижанской, Бухарской, Джизакской, Кашкадарьинской, Навоийской, Наманганской, Самаркандской, Сырдарьинской и Ферганской областями) - 37,8 процента.

Отметим, что в Узбекистане выделяются крупные средства на успешное развитие регионов и улучшение социально-бытовых условий жизни населения.

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