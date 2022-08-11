Обсуждены перспективы развития многопланового сотрудничества Узбекистана и США

БАКУ /Trend/ - 10 августа текущего года заместитель Премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Жамшид Ходжаев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Узбекистане Дэниелом Розенблюмом, передает Trend со сслыкой на Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

В ходе переговоров обсуждены актуальные вопросы повестки многопланового узбекско-американского сотрудничества. С удовлетворением отмечен значительный прогресс в сфере двустороннего и регионального партнерства, достигнутый благодаря взаимному интересу и стремлению наращивать многосторонние связи.

В ходе переговоров стороны всесторонне рассмотрели перспективы углубления взаимодействия в торгово-экономической сфере. В частности, в первом полугодии 2022 года отмечен рост взаимного товарооборота на 31 процент, таким образом показатель достиг 247,5 миллиона долларов. Намечены конкретные шаги по интенсификации торговых отношений и расширению номенклатуры импортно-экспортных операций.

В ходе диалога затронуты возможности развития инвестиционного сотрудничества и промышленной кооперации. За последние несколько лет количество предприятий с американским капиталом в Узбекистане увеличилось в два раза и составило 315 единиц. Выражена обоюдная заинтересованность в расширении экономического присутствия американских компаний в Узбекистане. Для этого стороны наметили объединить усилия в целях привлечения ведущих компаний и финансовых организаций США к реализации совместных проектов на территории страны.

Рассмотрены были в ходе встречи и другие вопросы двусторонней повестки, представляющие взаимный интерес. К примеру, условлено продолжить сотрудничество с агентством США по международному развитию (USAID) в рамках развития «зеленой» энергетики, сельского хозяйства и молодежного предпринимательства, а также активизировать взаимодействие с Финансовой корпорацией международного развития США (DFC) в реализации различных проектов в перспективных отраслях.

Кроме того, стороны договорились поддерживать предметный и эффективный диалог, налаженный за эти годы между деловыми кругами и регионами двух стран.

Дэниель Розенблюм выразил приверженность США продолжать поддержку Узбекистана в процессе вступления в страны во Всемирную торговую организацию.

По итогам встречи выражена уверенность, что достигнутые договоренности и обсужденные инициативы при эффективной реализации позволят придать новый импульс многоплановому сотрудничеству Узбекистана и США.