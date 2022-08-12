Южно-корейская организация открыла центр маркетинга в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - В узбекско-корейском учебно-практическом текстильном технопарке в Ташкенте открылся центр маркетинга Южно-корейской организации "DGMC", передает Trend со ссылкой на ИА УзА.

Председатель узбекской ассоциации "Узтукимачиликсаноат” Ильхом Хайдаров, губернатор провинции Кёнсан-Пукто Южной Кореи Ли Чоль У, председатель организации "DGMC" Чои У Гак и другие отметили, что сотрудничество между Узбекистаном и Республикой Кореей способствует развитию текстильной сферы.

"Наш хлопок полностью перерабатывается на месте.Объем годового экспорта в сфере превысил три миллиарда долларов. В текстильной сфере реализуются совместные проекты", - сказал председатель ассоциации "Узтукимачиликсаноат” Ильхом Хайдаров.

Республика Корея по достижениям в текстильной сфере является мировым лидером. Эта страна располагает большими возможностями во внедрении в отрасль цифровой и «зеленой» технологий.

"Многолетние отношения между Южной Кореей и Узбекистаном призывают нас и представителей текстильной сферы Узбекистана к более активной работе. Наша цель – использовать новые технологии в Узбекистане", - сказал губернатор Ли Чоль У.

В рамках мероприятия в ассоциации "Узтукимачиликсаноат" состоялись бизнес-форум и встречи в формате «B2B». Подписан трехсторонний меморандум о взаимопонимании.