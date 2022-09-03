Обсуждены перспективы многопланового сотрудничества Узбекистана с Россией

БАКУ /Trend/- 1-2 сентября текущего года в рамках визита правительственной делегации Узбекистана в Российскую Федерацию, заместитель Премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Жамшид Ходжаев провёл ряд встреч и переговоров с членами Правительства Российской Федерации.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

В ходе встреч обсуждалось текущее состояние и перспективы развития двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также углубления взаимодействия в сферах транспорта и сельского хозяйства.

Так, 1 сентября в ходе переговоров с заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Денисом Мантуровым проведён совместный анализ возможностей наращивания поставок на российский рынок востребованной продукции узбекских производителей, включая текстильную, электробытовую продукцию и строительные материалы.

Кроме того, был детально рассмотрен ход реализации совместных инвестиционных проектов, обеспечивающих расширение промышленной кооперации между предприятиями двух стран.

В ходе беседы с заместителем председателя Правительства Российской Федерации Алексеем Оверчуком обсуждены вопросы торгово-экономического сотрудничества. Особое внимание было уделено расширению инвестиционного взаимодействия, укреплению кооперационных связей в промышленности и развитию международных транспортно-логистических коммуникаций в Центральной Азии.

На встрече с министром экономического развития Российской Федерации Максимом Решетниковым обсуждались вопросы увеличения взаимных поставок продукции с высокой добавленной стоимостью, расширение межрегионального взаимодействия и другие вопросы актуальной узбекско-российской повестки сотрудничества. Стороны также обсудили проведение предстоящих двусторонних мероприятий в текущем году.

2 сентября встреча с заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Викторией Абрамченко была посвящена вопросам обеспечения продовольственной безопасности, увеличению взаимных поставок сельскохозяйственной продукции.

Отмечено, что за период январь-июль текущего года экспорт сельскохозяйственной продукции из Республики Узбекистан в Российскую Федерацию составил 222,5 миллиона долларов – рост 52 процента к аналогичному периоду 2021 г. Достигнута договоренность наращивать взаимодействие в данном направлении.

Также 1-2 сентября состоялись встречи с руководством Министерства энергетики, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, ОАО «Российские железные дороги», а также с представителями крупных российских компаний.

Достигнуты договоренности об углублении взаимодействия и реализации инвестиционных проектов в области сельского хозяйства, развитии транспортно-логистических коммуникаций в Центральной Азии, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.