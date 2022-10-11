Узбекистан намерен в дальнейшем развивать электромобильную отрасль

БАКУ /Trend/- Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10 октября ознакомился с презентацией проекта по развитию электромобильной отрасли и расширению обслуживания электромобилей, передает Trend со ссылкой на пресс-службу президента.

В Стратегии развития Узбекистана в 2022-2026 годах определены цели по переходу к «зеленой» экономике, в том числе по производству электромобилей. На совещании, состоявшемся 14 февраля текущего года, главой государства были даны конкретные указания по данному направлению.

В ходе состоявшейся презентации руководство акционерного общества «Узавтосаноат» представило информацию о достигнутых договоренностях и моделях, производство которых планируется освоить. Обсуждены вопросы налаживания выпуска электромобилей, расширения сети зарядных станций, локализации комплектующих частей.

Подчеркнута необходимость создания предприятия совместно с иностранной компанией, имеющей опыт работы в этой сфере, и организации производства популярных моделей электромобилей.

Глава государства обратил особое внимание на то, чтобы электромобили были доступны по цене. А это зависит от степени локализации компонентов.

Так, 30 процентов себестоимости электромобиля составляют аккумуляторы, 10 процентов - электропередатчики. В ходе презентации перечислены возможности для производства таких частей в Узбекистане, используя имеющиеся запасы лития, меди и графита.

Сегодня в Ташкенте курсируют 20 электробусов. В следующем году планируется привезти еще 200 электробусов в столицу и 100 в Самарканд. Президент указал на необходимость начать соответствующую работу и в других городах.

Также был затронут вопрос расширения сети пунктов сервисного обслуживания электромобилей. Поставлена ​​задача установить в ближайшие два года две тысячи зарядных станций на парковках, топливных заправках и трассах.

К этим станциям будут применяться льготы по земельному налогу, налогам на имущество и прибыль. Предпринимателям-владельцам зарядных станций будет предоставлено право продавать электроэнергию по свободной цене.

Подчеркнута важность подготовки специалистов для отрасли. Представлены планы по организации научной лаборатории электромобилей в Туринском политехническом университете, повышению квалификации преподавателей и специалистов в Китае, Германии, США, Южной Корее и других странах.