Прямые рейсы между Баку и Самаркандом быстро и удобно доставят вас в Silk Road Samarkand

БАКУ/Trend/ - Запуск 4 октября из Международного аэропорта Гейдар Алиев Национальным авиаперевозчиком Азербайджана AZAL первого рейса в Самарканд можно считать историческим событием. Полеты в Самарканд - один из древнейших городов мира, - осуществляются два раза в неделю - по вторникам и пятницам. Отметим, что аэровокзальный комплекс в Самарканде начал работу в марте текущего года, а здание терминала представляет собой раскрытую книгу.

Одно из знаменательных мест, где можно остановиться в Самарканде – туристический центр Silk Road Samarkand, который объединил в себе объекты делового, культурного, медицинского и гастрономического туризма. Открытие комплекса состоялось 23 августа при участии Президента Республики Узбекистан, Шавката Мирзиёева. В торжественной программе прозвучали песни Сами Юсуфа, которые он не только специально написал для открытия, но сам их и исполнил. Сами Юсуф – всемирно известный автор и исполнитель восточных песен, названный газетой The Guardian «самой крупной британской звездой на Ближнем Востоке». Невероятное по масштабам, звуковым и световым эффектам шоу, доступно для просмотра на Youtube-канале Silk Road Samarkand: смотреть онлайн.

На территории комплекса открыты восемь отелей, два из которых – пятизвёздочные. Первый - Samarkand Regency Amir Temur, единственный отель на территории Центральной Азии, входящий в престижную ассоциацию LHW. Второй – Silk Road by Minyoun, относящийся к известной китайской сети отелей Minyoun Hospitality, также впервые представленной в данном регионе.

Здесь же расположился уникальный конгресс-центр на 3000 человек, где проходили саммиты ШОС и Организации Тюркских государств. На эти мероприятия в сентябре и ноябре в Самарканд приезжал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Историко-этнографический парк «Вечный город» на территории Silk Road Samarkand можно считать одним из самых интересных объектов, обязательным к посещению. Он удивит не только оригинальностью своей задумки, но и перенесёт вас на яркие страницы истории и Узбекистана. Улицы «Вечного города» наполнены жизнью - здесь кипит торговля тканями, сувенирами, коврами, восточными сладостями и традиционной едой. Здесь можно встретить художников и ремесленников, которые с удовольствием проведут мастер-класс и даже просто пообщаются с гостями, расскажут об искусстве своего ремесла. К слову, ремесленники, работающие в «Вечном городе» приехали из разных регионов Узбекистана: из Бухары, Хивы, Самарканда, Джизака, Ташкента и других городов, поэтому, даже если Вы во время своей поездки не успеете посмотреть весь Узбекистан - не расстраивайтесь: в «Вечном городе» уже представлен весь Узбекистан со своей историей, культурой и искусством.

Для тех, кто желает посетить святые места, Самарканд богат и этим тоже. Мечеть Хазрет-Хызр (Хазрет-Хызр, Хызра, Хидр, Хыдр, Хыдыр, Хидир, Хизр, Хызыр) - мусульманское культовое сооружение - находится на южной оконечности Афрасиаба. Шахи-Зинда представляет собой ансамбль мавзолеев Караханидской и Тимуридской знати, последовательно строившихся в течение XIV-XV веков и переливающихся ярким соцветьем голубых куполов. В ходе раскопок на восточном склоне городища Афрасиаб были обнаружены остатки мавзолеев XI-XII веков. Гробница длиной 18 метров. По сведениям XVIII века, в Мавзолее Ходжа Дониёр (Данияр, Даниил, Даниель) захоронен прах ветхозаветного библейского пророка Даниила, останки которого были привезены в Самарканд и захоронены великим полководцем и завоевателем Амиром Тимуром. Нынешнее здание мавзолея и комплекс были построены в самом начале XX века, в последующие годы само здание мавзолея и комплекс несколько раз были реконструированы. Мавзолей и комплекс Ходжа Дониёр расположены вблизи небольшой реки Сиаб. Конечно, места, обязательные к посещению можно перечислять бесконечно, ведь Узбекистан - это страна с многовекой историей, и каждый шаг, каждый метр, каждое здание – это уникальная история.