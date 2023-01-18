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Всемирный Банк обнародовал прогноз по росту ВВП Узбекистана в 2023-2024 годах

Узбекистан Материалы 18 января 2023 08:28 (UTC +04:00)
Всемирный Банк обнародовал прогноз по росту ВВП Узбекистана в 2023-2024 годах

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Назрин Бабаева
Назрин Бабаева
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БАКУ /Trend/ - Рост ВВП Узбекистана в 2023 году прогнозируется на уровне 4,9 процента (на 0,4 процента меньше, чем прогнозировалось ранее).

Как сообщает Trend со ссылкой на отчет Всемирного банка (ВБ) "Global Economic Prospects", рост ВВП Узбекистана в 2024 году составит 5,1 процента.

Всемирный банк спрогнозировал среднегодовые темпы роста ВВП Узбекистана на уровне 5 процентов с 2023 по 2024 год.

Всемирный банк также оценил рост ВВП Узбекистана в 2022 году на уровне 5,7 процента.

ВВП стран Центральной Азии в 2023 году вырастет на 3,9 процента, а в 2024 году – на 4,3 процента после роста на 3,9 процента в 2022 году, говорится в отчете.

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