Всемирный Банк обнародовал прогноз по росту ВВП Узбекистана в 2023-2024 годах

БАКУ /Trend/ - Рост ВВП Узбекистана в 2023 году прогнозируется на уровне 4,9 процента (на 0,4 процента меньше, чем прогнозировалось ранее).

Как сообщает Trend со ссылкой на отчет Всемирного банка (ВБ) "Global Economic Prospects", рост ВВП Узбекистана в 2024 году составит 5,1 процента.

Всемирный банк спрогнозировал среднегодовые темпы роста ВВП Узбекистана на уровне 5 процентов с 2023 по 2024 год.

Всемирный банк также оценил рост ВВП Узбекистана в 2022 году на уровне 5,7 процента.

ВВП стран Центральной Азии в 2023 году вырастет на 3,9 процента, а в 2024 году – на 4,3 процента после роста на 3,9 процента в 2022 году, говорится в отчете.