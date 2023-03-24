Аральское море - символ надежды и обновления (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Делегация Узбекистана приняла участие в исторической конференции ООН, передает Trend со ссылкой на узбекистанские СМИ.

Сообщается, что 22-24 марта в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке проходит Водная конференция данной структуры. На ней всеми странами-членами и специализированными учреждениями ООН с участием авторитетных спикеров рассматриваются вопросы объединения мира на пути к Целям устойчивого развития до 2030 года через сохранение водных ресурсов, значение морей и океанов в благополучии нашей планеты и глобальные инициативы в этом направлении.

Международное сообщество собралось на такую конференцию впервые после 45-летнего перерыва. Ведь вопрос крайне актуален: к 2050 году нехватка воды может затронуть 5 миллиардов жителей планеты. Узбекистану также есть что сказать и предложить на эту тему, в этом отношении нашей страной накоплен значительный опыт. Аральское море, бывшее когда-то четвертым по величине в мире, находится на территории Узбекистана, и его нынешняя судьба является вопросом, касающимся не только нас, но и всего международного сообщества.

Более того, в последние годы Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев каждый раз, участвуя в заседаниях высокого уровня Организации Объединенных Наций, непременно поднимал проблему Арала и выдвигал по ней важные инициативы.

В числе 198 стран-членов Организации в конференции также приняла участие делегация Узбекистана.

23 марта на пленарной сессии высокого уровня конференции член делегации Узбекистана Саида Мирзиёева выступила с трибуны ООН и проинформировала делегатов о последствиях Аральской трагедии, масштабной работе, проводимой Узбекистаном для их смягчения, а также лидерстве своей страны в объединении международных усилий в этом направлении.

Отметив, что приаральский Муйнак когда-то был процветающим портовым городом с крупными производственными мощностями, а после нарушения баланса на мертвых берегах моря появилось кладбище кораблей, зачитала строки из творчества выдающегося каракалпакского поэта Ибраима Юсупова, изображающие трагедию превращения моря в пустыню в мгновение ока.

"Кризис Аральского моря – страшное напоминание о последствиях пренебрежительного отношения человека к окружающей среде. Однако благодаря усилиям неравнодушных людей оно вновь становится символом надежды и обновления", - сказала Саида Мирзиёева.

Она подчеркнула, что инициативы, выдвинутые руководством Узбекистана, получили широкую поддержку на международном уровне, и в 2021 году была принята резолюция ООН, объявляющая Приаралье зоной экологических инноваций и технологий, а чуть ранее – в 2018 году был создан Многопартнерский трастовый фонд ООН по человеческой безопасности для региона Приаралья.

Говоря о мерах, реализуемых Узбекистаном, спикер отметила, что на реализацию проектов, нацеленных на возрождение региона, направлено более 14 миллионов долларов.

Были особо отмечены стойкость, трудолюбие и созидательность каракалпакстанцев, непосредственно переживающих последствия трагедии. Спикер обратила внимание на то, что в непростых условиях региона в особой заботе и поддержке нуждаются женщины, необходимо расширять возможности для них.

В завершение своего выступления Саида Мирзиёева призвала международное сообщество продолжить поддержку усилий Узбекистана по смягчению последствий Аральской трагедии, которая неразрывно связана с глобальными водными проблемами.

22 марта в рамках Водной конференции ООН состоялась презентация проекта Aral Culture Summit – Аральского культурного саммита, инициируемого Фондом развития культуры и искусства при Кабинете Министров Узбекистана. Это новая институция, которая объединит местное и международное сообщество, ведущих ученых, архитекторов, художников и дизайнеров.

В рамках Аральского культурного саммита будут созданы образовательные программы, программы обмена, стипендии и стажировки, которые будут мотивировать молодое поколение к развитию навыков, способствующих улучшению ситуации в регионе.

Также в рамках саммита будет создана ферма-лаборатория биодизайна. Будут изучаться и разрабатываться различные технологии по снабжению региона водой, созданию новых видов культур, а также снижению засоленности почв в регионе.

Саммит объединит творческих людей с местными фермерами для построения устойчивых отношений в области биодизайна, выращивания новых растений и тем самым разработки стратегического плана на следующие 10 лет. Это создаст основу для огромных изменений в местном сообществе.

О сути и значимости предстоящего саммита было подробно рассказано в ходе прошедших на полях конференции сессии “Вода для сотрудничества: трансграничное и международное сотрудничество в области водных ресурсов, межсекторальное взаимодействие, включая научные связи и достижение водных целей Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года” и организованной фондом панельной дискуссии “От искусства к действию: превращение пустыни в лес для возрождения региона Приаралья” с участием международных экспертов.

Также в рамках участия в конференции ООН в городе Нью-Йорке состоялась встреча с проживающими в США выходцами из Узбекистана. Во встрече принял участие также мэр Нью-Йорка Эрик Адамс.

Саида Мирзиёева поздравила собравшихся с праздником Навруз, рассказала о грандиозных реформах, осуществляемых в Узбекистане.

В ходе теплой беседы было отмечено, что соотечественники не разрывают связей со своей исторической Родиной, живо интересуются происходящими в Отечестве изменениями, через реализацию различных проектов стараются укрепить культурные, политические и экономические связи между США и Узбекистаном.