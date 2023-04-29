Референдум по Конституции - большое событие для Узбекистана - глава избирательного участка

ХИВА /Trend/ - Завтра состоится большое для нашей страны событие – референдум по Конституции.

Как передает корреспондент Trend, об этом в заявлении для азербайджанской прессы сказал руководитель избирательного участка №58 Хорезмской области Расул Рагимов.

«Сегодня у нас «день тишины», а завтра все граждане Узбекистана, которые имеют право голосовать, придут, чтобы выразить свое мнение. Наш участок №58 находится в Хорезмской области, город Хива. Завтра на наш участок, согласно спискам голосования, придет голосовать 1 541 человек, 31 из них будет голосовать дистанционно, 7 человек будут участвовать в голосовании впервые. Голосование пройдет с 8:00 до 20:00. Желаю всем избирателям изъявить свое мнение на предстоящих выборах», - сказал Рагимов.

Напомним, что уже более 611 тысяч граждан Узбекистана досрочно проголосовали на референдуме по поправкам в Конституцию.

Из них более 452 тысяч человек проголосовали на территории страны, а за рубежом - более 159 тысяч человек.

Для голосования создано 10 758 участков, 55 из которых находятся в 39 зарубежных странах. В целом планируется участие около 20 миллионов граждан Узбекистана.