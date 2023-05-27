Выросли пассажироперевозки крупнейшего аэропорта Узбекистана

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле 2023 года объем пассажирских перевозок в Ташкентском международном аэропорту имени Ислама Каримова в Узбекистане значительно увеличился, сообщает Trend.

Как следует из данных министерства транспорта Узбекистана, пассажиропоток в аэропорту превысил 1,9 миллиона человек, увеличившись на 42 процента по сравнению с показателем прошлого года.

Сообщается, что внутренними авиалиниями было перевезено 1,2 миллиона человек, что на 337 700 человек, или 135,4 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Международными рейсами были перевезены 631 500 пассажиров, что на 57 процентов превышает показатель 2022 года.

Отметим, что в 2022 году пассажирские перевозки через аэропорты в Узбекистане составили 7,9 миллиона человек, что на 46 процентов больше показателя 2022 года.

Как ранее сообщила генеральный директор компании Uzbekistan Airports Рано Джураева, Узбекистан стремится к увеличению пассажиропотока на 18 процентов до 9,29 миллиона пассажиров в 2023 году. Эти прогнозы основаны на появлении в Узбекистане новых авиакомпаний-резидентов, таких как Panorama Airways, Centrum Air, Air Samarkand, Sayohat Air, Semurg и Silk Avia, а также на расширении парка воздушных судов на 34 самолета.