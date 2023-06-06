В Узбекистане назначили спецпредставителя президента по вопросам ВТО

В рамках активизации процессов вступления Узбекистана в Всемирную торговую организацию (ВТО) была введена новая должность специального представителя главы государства по вопросам ВТО в структуре Администрации президента. Постановлением президента от 2 июня на эту должность назначен Азиз Урунов, который ранее занимал должность ответственного сотрудника Администрации президента, сообщает Trend.

Специальный представитель будет выполнять несколько функций: он станет главным переговорщиком и руководителем группы переговоров, а также заместителем председателя межведомственной комиссии по работе с ВТО, которой руководит заместитель премьер-министра Жамшид Ходжаев.

Задачи специального представителя включают активизацию процесса вступления Узбекистана в ВТО, разработку четкой позиции по каждому обсуждаемому вопросу во время переговоров о членстве в организации, проведение переговоров с государствами-членами и поддержку постоянных рабочих контактов с секретариатом ВТО и странами-членами для продвижения позиции Узбекистана.

Согласно постановлению, с 1 июля в Узбекистане будет запрещена разработка проектов нормативно-правовых актов, которые не соответствуют правилам и нормам Всемирной торговой организации (ВТО).

В составе Министерства юстиции будет создана группа, которая займется гармонизацией национального законодательства с соглашениями ВТО.

Также в структуре Министерства инвестиций, промышленности и торговли будет образован департамент по работе с ВТО и торговым переговорам.

Будут введены новые должности, включая должность первого секретаря по вопросам ВТО при отделении Организации Объединенных Наций в Женеве и других постоянных представительствах Узбекистана при международных организациях. Все эти новые должности будут созданы за счет оптимизации имеющихся кадров.

На реализацию мероприятий, связанных с вступлением Узбекистана в ВТО, в 2023 году будет выделено 30 миллиардов сумов, включая 10 миллиардов сумов из резервного фонда Кабинета министров и 20 миллиардов сумов из средств Агентства поддержки экспорта.

Также были утверждены обновленные составы межведомственной комиссии и рабочей группы по переговорам с ВТО.