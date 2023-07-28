В Узбекистане снизились денежные переводы из зарубежных стран

БАКУ /Trend/ - За первые шесть месяцев текущего года объем денежных переводов из-за рубежа в Узбекистан составил 5,2 млрд долларов США, что на 21,2% меньше аналогичного показателя прошлого года.

Как передает Trend, об этом в ходе пресс-конференции сообщил глава ЦБ Мамаризо Нурмуратов.

По его данным, во втором квартале объем переводов из-за границы сократился почти вдвое к предыдущему году – с 5,06 до 2,85 млрд долларов.

При этом в июне динамика по поступлениям ухудшилась – объем переводов в 2,26 раз ниже, чем было в прошлом году.

Стало также известно, что Россия стала основным источником денежных переводов. На неё пришлось около 80% поступлений.