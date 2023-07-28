"Азерэнержи" и "Национальные электрические сети Узбекистана" договорились о сотрудничестве

БАКУ /Trend/ - ОАО "Азерэнержи" и АО "Национальные электрические сети Узбекистана" подписали меморандум, сообщает в пятницу Trend.

Согласно информации ОАО "Азерэнержи", руководство "Национальных электрических сетей Узбекистана", находящееся с визитом в Азербайджане, в течение 4 дней, начиная с 24 июля, посетило электростанции, подстанции, лабораторию, учебные и цифровые центры управления ОАО "Азерэнержи", а также приняло участие в ряде встреч.

На встречах главы "Азерэнержи" Бабы Рзаева и других лиц с руководством узбекского АО состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах сотрудничества энергосистем двух стран.

По итогам визита был подписан меморандум между ОАО "Азерэнержи" и АО "Национальные электрические сети Узбекистана". Целью меморандума является использование опыта энергетической системы Азербайджана и расширение энергетического сотрудничества двух стран.

В рамках визита узбекской делегации была предоставлена ​​обширная информация об электростанциях, подстанциях, цифровом управлении и новой системе SCADA ОАО "Азерэнержи", важных факторах при применении этих систем, программном обеспечении, автоматизации и других областях.