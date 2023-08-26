ФАО внедряет в Узбекистане новые методы оптимизации орошения сельхозкультур

В Узбекистане была организована миссия старшего специалиста ФАО по земельным и водным ресурсам Махера Салмана, который также руководит группой ФАО по управлению водными ресурсами, в рамках регионального проекта «Комплексное управление природными ресурсами в подверженных засухе и засолению ландшафтах сельскохозяйственного производства Центральной Азии и Турции» (ИСЦАУЗР-2), реализуемого Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) и Глобальным Экологическим Фондом (ГЭФ), сообщает Trend.

Цель миссии заключается в поддержке системной интеграции программы AquaCrop в Узбекистане с целью оптимизации орошения сельскохозяйственных культур. AquaCrop представляет собой модель продуктивности системы «сельхозкультура-увлажнение», разработанную ФАО для оценки влияния условий окружающей среды и управления на продуктивность культур и обеспечения продовольственной безопасности. Модель прогнозирует урожайность растений в зависимости от водопотребления, что особенно важно в регионах, подверженных риску засухи.

«Программа создает компьютерную имитацию процессов роста растений с учетом почвенно-климатических факторов и позволяет определить необходимое количество поливной воды для максимальной урожайности сельскохозяйственных культур. Применение этой программы поможет увеличить урожайность земель при значительной экономии водных ресурсов, что соответствует целям нашего проекта, направленного на поддержку сельскохозяйственного производства в регионах, подверженных засухе, путем рационального использования природных ресурсов», - подчеркнул национальный менеджер проекта ИСЦАУЗР-2 Мухаммаджон Косимов.

В ходе визита Махер Салман провел встречи в рядах узбекских министерств – министерстве сельского хозяйства, министерстве экологии, окружающей среды и изменения климата, а также министерстве водных ресурсов. Он также провел семинар в Информационно-аналитическом и ресурсном центре. Во время встреч с национальными партнерами обсуждались вопросы инновационного и устойчивого управления водными ресурсами, внедрения программы AquaCrop в Узбекистане, а также вопросы, связанные с предотвращением засухи и ее последствий. Рассматривались пути, по которым ФАО может помочь в решении вызовов, связанных с ограниченностью водных ресурсов, путем внедрения современных технологий.

Кроме того, Махер Салман познакомился с результатами, достигнутыми на пилотных участках проекта ИСЦАУЗР-2 в Бухарской области. Здесь успешно используются методы внутрипочвенного орошения и нулевой обработки почвы с использованием сеялок no-till.

«В ходе посещения пилотных участков мы убедились в эффективности применения внутрипочвенного орошения и нулевой обработки почвы с экономической и технической точек зрения по сравнению с традиционными методами. Фермеры, вовлеченные в эти методы, также подтвердили их эффективность и проявили интерес в расширении своих хозяйств с использованием этих методов», - отметил Махер Салман.

Кроме того, эксперт провел встречи в институтах управления природными ресурсами в Бухаре и Самарканде, а также посетил Зарафшанское бассейновое управление ирригационных систем. Его дальнейший маршрут включал Хорезмскую область, где Махер Салман посетил Левобережноамударьинское бассейновое управление ирригационных систем и провел встречи в Управлении сельского хозяйства Хорезмской области.

С точки зрения эксперта, для усовершенствования мониторинга водных ресурсов необходимо активно внедрять цифровые инструменты и платформы, а также повышать потенциал в этой области. Махер Салман отметил, что обновление существующих гидромоделей, используемых для распределения воды, можно было бы достичь с помощью таких инструментов ФАО, как RAP-MASSCOTE, AquaCrop и другие.