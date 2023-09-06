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Узбекистан повышает лимит на вывоз иностранной валюты за границу

Узбекистан Материалы 6 сентября 2023 04:12 (UTC +04:00)
Узбекистан повышает лимит на вывоз иностранной валюты за границу

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Правительство Узбекистана внесло изменения в правила ввоза и вывоза наличной иностранной валюты физическими лицами через границу страны, передает Trend.

Согласно информации, с начала декабря можно будет пересекать границу с наличной валютой до 100 миллионов сумов ($8,23 тысяч долларов) без обязательного заполнения таможенной декларации.

Ранее этот лимит составлял 70 миллионов сумов. Теперь физические лица могут получить консультацию от сотрудников таможенных органов, если у них есть сумма валюты, превышающая установленный лимит, еще до прохождения таможенного контроля. Напомним, что последний раз Узбекистан увеличивал этот лимит в сентябре 2020 года.

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