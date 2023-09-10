Узбекистан и Израиль буду обмениваться опытом в сфере сельского хозяйства

БАКУ /Trend/ - На международной конференции по продовольственной безопасности в Самарканде прошли двусторонние переговоры между министрами сельского хозяйства Узбекистана Азизом Воитовым и Израиля Ави Дихтером, передает Trend.

Согласно информации, в ходе этой встречи Ави Дихтер выразил признательность за приглашение со стороны Узбекистана и отметил высокий уровень организации конференции.

Азиз Воитов, представляя повестку дня сельскохозяйственных вопросов своей страны, подчеркнул интерес Узбекистана к изучению опыта Израиля и внедрению технологий страны в выращивании пшеницы и в использовании водосберегающих технологии. По результатам переговоров, был подписан меморандум о взаимопонимании между министерствами сельского хозяйства обеих стран.