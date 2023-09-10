Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Центральная Азия
  3. Узбекистан

Узбекистан и Израиль буду обмениваться опытом в сфере сельского хозяйства

Узбекистан Материалы 10 сентября 2023 22:35 (UTC +04:00)
Узбекистан и Израиль буду обмениваться опытом в сфере сельского хозяйства

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - На международной конференции по продовольственной безопасности в Самарканде прошли двусторонние переговоры между министрами сельского хозяйства Узбекистана Азизом Воитовым и Израиля Ави Дихтером, передает Trend.

Согласно информации, в ходе этой встречи Ави Дихтер выразил признательность за приглашение со стороны Узбекистана и отметил высокий уровень организации конференции.

Азиз Воитов, представляя повестку дня сельскохозяйственных вопросов своей страны, подчеркнул интерес Узбекистана к изучению опыта Израиля и внедрению технологий страны в выращивании пшеницы и в использовании водосберегающих технологии. По результатам переговоров, был подписан меморандум о взаимопонимании между министерствами сельского хозяйства обеих стран.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости