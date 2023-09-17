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Президент Узбекистана прибыл с официальным визитом в США

Узбекистан Материалы 17 сентября 2023 11:34 (UTC +04:00)
Президент Узбекистана прибыл с официальным визитом в США

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл с официальным визитом в Нью-Йорк для участия в мероприятиях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, передает Trend.

В аэропорту высокого гостя встречали мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, председатель Американо-Узбекской торговой палаты Кэролин Лэмм и другие официальные лица.

В соответствии с программой пребывания 19 сентября Ш.Мирзиёев выступит с докладом на общих дебатах пленарной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и представит свое видение по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки.

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