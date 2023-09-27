Узбекистана и Кыргызстан обсудили укрепление сотрудничества между бизнес-сообществами

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26 сентября принял председателя Жогорку Кенеша (парламента) Кыргызской Республики Нурланбека Шакиева, сообщает пресс-служба президента Узбекистана, передает Trend.

Сообщается, что во время встречи обсуждались текущие вопросы укрепления узбекско-кыргызских отношений, соседства и стратегического партнерства на всеобъемлющем уровне.

Было также подчеркнуто, что на данный момент уровень сотрудничества между двумя странами находится на высоком уровне и характеризуется плодотворностью. Это включает активные обмены и контакты на разных уровнях, рост товарооборота и перевозок, а также реализацию совместных проектов и инвестиций через совместный фонд.

Особое внимание уделялось развитию межпарламентских отношений, которые играют важную роль в расширении многогранных отношений, выполнении соглашений на высшем уровне и продвижении перспективных проектов. Также обсуждалось укрепление практического сотрудничества между регионами и бизнес-сообществами, а также проведение культурных и гуманитарных мероприятий в обеих странах.