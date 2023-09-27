Компания BYD начнет поставлять электробусы в Узбекистан

БАКУ /Trend/ - 26 сентября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с основателем и президентом китайской автомобильной компании BYD Ван Чуанфу, говорится в сообщении пресс-службы президента Узбекистана, передает Trend.

Согласно информации, на встрече обсуждались конкретные шаги по расширению деятельности BYD в Узбекистане. Также обсуждался вопрос о начале производства гибридных и электромобилей BYD в Джизакской области с последующим увеличением производственных мощностей до 300 тысяч единиц.

Особое внимание уделялось проектам локализации производства комплектующих и запасных частей для снижения себестоимости продукции, а также организации экспорта автомобилей на рынки других стран.

Также было объявлено о поставках электробусов BYD в Узбекистан, и планы по открытию инженерно-сервисных центров для обслуживания электробусов получили поддержку.