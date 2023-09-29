Главы генштабов стран Центральной и Южной Азии обсудили вопросы региональной безопасности

БАКУ /Trend/ - В Ташкенте прошла конференция начальников генеральных штабов стран Центральной и Южной Азии, передает Trend со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Узбекистана.

Конференцию открыли министр обороны Узбекистана Баходир Курбанов и глава Центрального командования Вооружённых сил США Майкл Курилла.

В рамках мероприятия обсуждались такие вопросы, как региональная безопасность и стабильность, борьба с терроризмом и гуманитарная помощь, говорится в сообщении.

Отмечается, что в конференции приняли участие делегации министерств обороны Узбекистана, США, Пакистана, Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.