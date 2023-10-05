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Президент Узбекистана посетит с официальным визитом Россию

Узбекистан Материалы 5 октября 2023 03:15 (UTC +04:00)
Президент Узбекистана посетит с официальным визитом Россию

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - С 5 по 7 октября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершит официальный визит в Россию по приглашению президента России Владимира Путина, сообщает пресс-служба президента Узбекистана, передает Trend.

Согласно сообщению, в ходе визита председатель Узбекистана проведет переговоры с президентом России в Москве и также встретится с председателем Правительства России Михаилом Мишустиным. Главы обсудят планы для укрепления стратегического партнерства и союзничества, с акцентом на расширении практического сотрудничества, особенно в области торговли, экономики, инвестиций, миграции и гуманитарных вопросов.

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