Узбекистан сократит инфляционные ожидания через новый механизм таргетирования - ЦБ

БАКУ /Trend/ - Центральный банк (ЦБ) Узбекистана будет стремиться к снижению инфляционных ожиданий бизнесов и населения через новый механизм инфляционного таргетирования.

Как передает в среду Trend, об этом сказал председатель правления Центрального банка Узбекистана Мамаризо Нурмуратов на пленарном заседании "Денежно-кредитная политика в текущих условиях" в рамках XI Конгресса финансистов Казахстана.

"В последние несколько лет фискальная политика и обеспечение финансовой стабильности стали ключевыми аспектами экономического развития всех стран. При регулировании монетарной политики страны важно определить стратегию экономической политики и ее потенциальные последствия. Помимо ценовой стабильности, Центральный банк должен обращать внимание на финансовую стабильность и финансовую консолидацию", - отметил он.

Нурмуратов подчеркнул, что на октябрь 2023 года годовая инфляция в Узбекистане составила 9 процентов, что соответствует прогнозам, однако показатель базовой инфляции остается выше желаемого уровня.

"В условиях значительной неопределенности сложно определить, с какой задержкой действует денежно-кредитная политика и как это влияет на инфляцию в стране. В период высокой волатильности денежно-кредитная политика не должна быть источником неопределенности", - сказал он.

По его словам, основными вызовами для обеспечения финансовой стабильности являются повышенный валютный спрос, поддерживаемый мерами бюджетной политики, и ограниченность трансмиссии кредитной политики.

"Деловая активность в Центральной Азии сосредоточена на быстрой прибыли, такой как строительство и сфера услуг, но подобная линия не создает предложений для удовлетворения рыночного спроса. Рост отраслей на долгосрочную перспективу отстает от роста факторов спроса”, - добавил Нурмуратов.

Он также упомянул, что для создания спроса необходимо расширить промышленные цепочки в регионах.

"Глобальный рынок в определенной степени фрагментирован, и важно использовать это преимущество для решения проблем быстрого и всестороннего удовлетворения спроса", – заключил Нурмуратов.

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