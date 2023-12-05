ЕБРР содействует развитию "зеленого" кредитования и торговли в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) активно содействует развитию "зеленого" кредитования и торговли в Узбекистане. В рамках этой инициативы ЕБРР выделяет до 45 миллионов долларов США (42,5 миллиона евро) финансирования частному банку "Ipak Yuli" для двух ключевых компонентов, передает Trend.

Первый компонент включает кредит до 20 миллионов долларов США в рамках Программы финансирования зеленой экономики ЕБРР в Узбекистане II. Этот кредит, выданный в местной валюте, направлен на улучшение доступа местных домохозяйств и малых предприятий к зеленым и климатически устойчивым технологиям.

Второй компонент представляет собой увеличение лимита на 25 миллионов долларов США в рамках Программы содействия развитию торговли (ПСРТ) ЕБРР для банка "Ipak Yuli", способствуя расширению бизнеса по торговому финансированию и поддерживая узбекские компании в импорте и экспорте.

Программа GEFF Узбекистан II поддерживается различными фондами, включая Фонд климатических инвестиций (CIF) и Фонд многостороннего донорского сотрудничества (A4EG). Эти средства способствуют инклюзивному "зеленому" кредитованию, в рамках стратегии ЕБРР по переходу к зеленой экономике (GET) с целью достижения более 50% доли зеленых проектов в общем объеме финансирования к 2025 году.