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Китайская компания обсудила реализацию проектов по солнечной энергетике в Узбекистане

Узбекистан Материалы 9 декабря 2023 01:06 (UTC +04:00)
Китайская компания обсудила реализацию проектов по солнечной энергетике в Узбекистане

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Сотрудники Генерального консульства Узбекистана в Гуанчжоу встретились с заместителем генерального директора компании "Laplace Energy Technology" Вейаном Сионом, передает Trend.

Согласно информации, стороны обсудили реализацию договоренностей, достигнутых на узбекско-китайском бизнес-форуме

Было отмечено, реализация проектов по производству оборудования для солнечной энергетики в Узбекистане будет взаимовыгодной. Китайская сторона высоко оценила реформы в Узбекистане и выразила готовность к сотрудничеству, включая проведение исследований и переподготовку специалистов в области возобновляемой энергии. По результатам встречи была достигнута договоренность о дальнейших переговорах и практической поездке представителей компании в Узбекистан.

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