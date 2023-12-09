Китайская компания обсудила реализацию проектов по солнечной энергетике в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Генерального консульства Узбекистана в Гуанчжоу встретились с заместителем генерального директора компании "Laplace Energy Technology" Вейаном Сионом, передает Trend.

Согласно информации, стороны обсудили реализацию договоренностей, достигнутых на узбекско-китайском бизнес-форуме

Было отмечено, реализация проектов по производству оборудования для солнечной энергетики в Узбекистане будет взаимовыгодной. Китайская сторона высоко оценила реформы в Узбекистане и выразила готовность к сотрудничеству, включая проведение исследований и переподготовку специалистов в области возобновляемой энергии. По результатам встречи была достигнута договоренность о дальнейших переговорах и практической поездке представителей компании в Узбекистан.