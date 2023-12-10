Достигнуты новые договоренности о поставках узбекской продукции в Германию

БАКУ /Trend/ - Представители ассоциации предпринимателей Германии MÜSIАD Hessen e.V и Торгово-промышленной палаты Hanau посетили Узбекистан, где провели встречи с узбекскими предпринимателями-экспортерами и участвовали в бизнес-конференции, передает Trend.

На мероприятии, организованном совместно с руководством и членами Совета бизнеса и промышленности Узбекистана (UZBIC), были достигнуты соглашения о поставках узбекской продукции на европейский рынок.

Аналогичные переговоры в формате В2В запланированы на 16 декабря в ТПП Hanau в Германии, где руководители UZBIC встретятся с руководством ассоциации предпринимателей Германии и Торгово-промышленной палаты, а также с представителями 14 узбекских производителей экспортной продукции. В мероприятии также примут участие зарубежные компании, включая SUNTAT, AHINUR и AK-PA Handels GmbH, специализирующиеся на оптовых поставках продуктов питания в страны Европейского союза.