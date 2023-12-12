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Обнародован объем золотовалютных резервов Узбекистана

Узбекистан Материалы 12 декабря 2023 01:53 (UTC +04:00)
Обнародован объем золотовалютных резервов Узбекистана

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - На 1 декабря 2023 года объем золотовалютных резервов Узбекистана превысил $32,89 миллиарда, говорится в сообщении Центрального банка Узбекистана, передает Trend.

Согласно информации, в ноябре объем резервов сократился на $7,5 миллиона.

Регулятор подчеркивает, что валютные резервы Узбекистана составляют более $8,61 миллиарда, что на $238 миллионов больше, чем в начале ноября 2023 года.

Золотой запас Узбекистана к началу декабря превысил $23,72 миллиарда, снизившись на $246,5 миллиона по сравнению с началом ноября 2023 года.

Физический объем золота уменьшился на 3,34%, достигнув 11,6 миллионов тройских унций в августе.

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