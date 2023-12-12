АБР окажет помощь в улучшении сельских дорог в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) утвердил заем на сумму $240 миллионов с целью улучшения 700 километров сельских дорог в Узбекистане. Эти меры направлены на повышение безопасности и устойчивости этих дорог к изменению климата, с целью улучшения транспортной инфраструктуры и развития сельских районов, передает Trend.

Генеральный директор АБР по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков подчеркнул важность связности, особенно учитывая, что почти половина населения Узбекистана проживает в сельской местности, где сельское хозяйство играет ключевую роль в экономике.

Сообщается, что данный проект соответствует Национальной стратегии развития сельских дорог до 2030 года и Стратегии сельских дорог до 2035 года. Отмечается, что основное внимание будет уделено улучшению местных и межхозяйственных сельских дорог в 12 областях и Республике Каракалпакстан. План включает в себя усиление насыпей, строительство мостов, водопропускных труб и дренажных систем для улучшения пропускной способности, качества, связности, безопасности и устойчивости к изменению климата.

Этот проект, являющийся новаторской инициативой для Узбекистана и Содружества Независимых Государств, предоставит сельским общинам и фермерам круглогодичный доступ к рынкам, учебным заведениям, медицинским услугам и районным центрам.