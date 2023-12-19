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В Узбекистане задержан бывший министр сельского хозяйства

Узбекистан Материалы 19 декабря 2023 11:23 (UTC +04:00)
В Узбекистане задержан бывший министр сельского хозяйства

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Айдан Мамедова
Айдан Мамедова
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БАКУ /Trend/ - В Узбекистане задержан бывший министр сельского хозяйства Азиз Воитов.

Как сообщает во вторник Trend, бывшего министра подозревают в хищении и злоупотреблении властью.

Согласно информации, предоставленной Верховным судом Узбекистана, в отношении Воитова возбуждено уголовное дело (хищение путем присвоения или растраты в особо крупном размере).

Решением Яшнабадского районного суда, Азиз Воитов был заключен под стражу в следственном изоляторе.

Отметим, что в октябре 2023 года Воитов был освобожден от должности министра сельского хозяйства Узбекистана, которую он занимал с августа 2022 года.

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