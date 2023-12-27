Узбекистан экспортировал в США медь на сумму 22,8 млн. долларов

БАКУ /Trend/ - В 2023 году узбекская медная катанка, представляющая продукцию с высокой добавленной стоимостью, была успешно реализована в США на сумму 22,8 миллиона долларов, передает Trend.

Алмалыкский горно-металлургический комбинат Узбекистана превзошел годовой план, осуществив экспорт произведенной продукции на общую сумму 645,4 миллиона долларов США.

С начала текущего года было экспортировано 55 175 тонн медной продукции на общую сумму 453,3 миллиона долларов США. Также за рубеж поставлено 41 007 тонн цинковой продукции на 109,6 млн долларов США. Зарубежным потребителям поставлено 813 тонны молибденовой продукции на сумму 46,4 млн. долларов США.