В Узбекистане создали вакцину нового поколения от COVID-19

БАКУ /Trend/ - Узбекские ученые на основе генетических векторов и растения томата создали вакцину нового поколения против коронавирусной инфекции COVID-19, которую можно напрямую употреблять непосредственно из растения томата.

Как сообщает Trend, ученые вставили фрагмент гена, кодирующий антигенный белок S1 коронавируса, в специальные векторы и встроили его в геном клеток томата. Из этих клеток было получено растение томата, регулярно продуцирующее белок-антиген S1. Показано, что плоды томата, полученные от этих растений, синтезируют стабильный антигенный белок S1 в количестве 0,77 мкг/г и были выбраны в качестве вакцины TOMAVAC.

Испытания созданной вакцины TOMAVAC показали, что мыши и люди-добровольцы вырабатывают высокие уровни нейтрализующих антител (IgA) в сыворотке крови и (IgG) в кишечнике.

У добровольцев и экспериментальных мышей не наблюдалось никаких неблагоприятных побочных эффектов.

Это исследование продемонстрировало, что TOMAVAC является безопасной вакциной, обеспечивающей двухфазную защиту (слизистая оболочка кишечника и кровь), и она была представлена научному сообществу как первая вакцина против COVID-19, предназначенная для непосредственного употребления.

Исследование вакцины было опубликовано в престижном зарубежном журнале «Frontiers in Nutritional Immunology» (IF=5,0), а также объявлены результаты первой фазы испытаний на иммуногенность и биобезопасность, проведенных на мышах и людях-добровольцах.