Узбекистан увеличивает производство электромобилей и гибридов

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление об утверждении Инвестиционного договора, касающегося реализации инвестиционного проекта по организации производства электрических и гибридных транспортных средств, а также их комплектующих частей в Узбекистане, передает Trend.
Документ содержит следующие ключевые моменты:
- Плановое наращивание мощности производства электромобилей и гибридных автомобилей до 500 тысяч единиц в год.
- Повышение уровня локализации производства электромобилей и гибридных автомобилей до 60 процентов.
- Создание 10 000 новых рабочих мест для местного населения.
- Расширение списка стран-экспортеров электромобилей и гибридных автомобилей помимо уже определенных Совместным предприятием.
- Разработка мер по защите интересов потребителей, включая соответствие автомобилей местным климатическим условиям и гарантийное обслуживание.
- Обеспечение равных условий для всех предприятий, производящих автомобили, включая инвестора, при предоставлении льгот и преференций в соответствии с законодательством.