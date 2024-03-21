Узбекистан увеличивает производство электромобилей и гибридов

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление об утверждении Инвестиционного договора, касающегося реализации инвестиционного проекта по организации производства электрических и гибридных транспортных средств, а также их комплектующих частей в Узбекистане, передает Trend.

Документ содержит следующие ключевые моменты:

- Плановое наращивание мощности производства электромобилей и гибридных автомобилей до 500 тысяч единиц в год.

- Повышение уровня локализации производства электромобилей и гибридных автомобилей до 60 процентов.

- Создание 10 000 новых рабочих мест для местного населения.

- Расширение списка стран-экспортеров электромобилей и гибридных автомобилей помимо уже определенных Совместным предприятием.

- Разработка мер по защите интересов потребителей, включая соответствие автомобилей местным климатическим условиям и гарантийное обслуживание.

- Обеспечение равных условий для всех предприятий, производящих автомобили, включая инвестора, при предоставлении льгот и преференций в соответствии с законодательством.