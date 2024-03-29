Узбекистан и Германия обсудили сотрудничество в сфере сельского хозяйства

БАКУ /Trend/ - Министр сельского хозяйства Узбекистана Ибрагим Абдурахманов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Федеративной Республики Германия в Узбекистане Тило Клиннером, передает Trend.

Согласно информации, на встрече было обсуждено сотрудничество в сельском хозяйстве и будущие планы Германской организации международного сотрудничества (GIZ) в этой сфере. Особое внимание было уделено проекту «Эко-Арал», который направлен на поддержку экологически устойчивого развития региона Приаралья.

На встрече было подписано дополнительное соглашение к контракту на реализацию проекта «Эко-Арал», продлевающее срок его выполнения до конца 2025 года. Целью проекта GIZ является улучшение регионального планирования через разработку стратегической экологической оценки (СЭО) и улучшение условий жизни местных жителей Приаралья.