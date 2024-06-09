В Узбекистане отмечен рост золотовалютных резервов

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 июня 2024 года золотовалютные резервы Узбекистана составили $36,6 млрд, как сообщает Центральный банк страны, передает Trend.

Согласно информации, в мае золотовалютные резервы Узбекистана увеличились на $1,5 млрд.

Отмечается, что валютные активы по итогам мая 2024 года достигли $9,3 млрд, что на $1,3 млрд больше по сравнению с началом месяца.

Депозиты Центрального банка Узбекистана в центральных банках других стран и в МВФ выросли с $416,4 млн до $422,7 млн.

Золотой запас Узбекистана увеличился с $26,53 млрд до $26,8 млрд, при этом физический объем золота в мае снизился с 11,5 млн до 11,4 млн тройских унций.