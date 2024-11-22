Уменьшился объем товарооборота между Узбекистаном и ОАЭ

ТАШКЕНТ/ Trend/ - С января по сентябрь текущего года внешнеторговый оборот Узбекистана с ОАЭ составил 472,2 миллиона долларов США.

Как передает Trend, согласно данным Агентства статистики Узбекистана, это на 0,76 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (475,8 миллиона долларов США с января по сентябрь 2023 года).

ОАЭ стал одним из 20 крупнейших торговых партнеров Узбекистана за указанный период.

Объем экспорта из Узбекистана в ОАЭ составил 179,9 миллиона долларов США, что на 5,8 процентов меньше по сравнению с прошлым годом (191,1 миллионов долларов США в январе–сентябре 2023 года).

Импорт из ОАЭ в Узбекистан достиг 292,3 миллиона долларов США с января по сентябрь 2024 года. Этот показатель увеличился на 2,6 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года (284,7 миллиона долларов США в январе-сентябре 2023 года).

Отметим, что объем внешнеторгового оборота Узбекистана составил 48,2 миллиарда долларов США в период с января по сентябрь 2024 года. Этот показатель увеличился на 7,7 процента в сравнении с прошлым годом (44,7 миллиарда долларов США в январе-сентябре 2023 года).