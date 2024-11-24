ЕБРР высоко оценивает проводимые в Узбекистане реформы

ТАШКЕНТ /Trend/ - Посол Узбекистана Равшан Усманов провел встречу с директором Совета директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Лилианой де Са Кирхкнопф, передает Trend.

Согласно информации, в ходе встречи директор Совета директоров ЕБРР высоко оценил проводимые в Узбекистане масштабные реформы и подтвердил полную поддержка банка.

Также сообщается, что стороны обсудили перспективы углубления финансово-инвестиционного сотрудничества и договорились продолжить совместную работу над проектами в сферах «зеленой» экономики, энергетики, транспорта, а также в области поддержки женского и молодежного предпринимательства.

ЕБРР осуществил в Узбекистане 164 проекта, из которых 52% направлены на поддержку частного сектора.