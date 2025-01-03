Запущен новый маршрут грузоперевозок из Китая в Узбекистан

ТАШКЕНТ /Trend/ - 1 января 2025 года из международного порта Сиань в китайской провинции Шэньси отправился первый в этом году грузовой поезд в столицу Узбекистана Ташкент, передает Trend.

Согласно информации, этот маршрут стал частью инициативы международных железнодорожных перевозок «Китай — Европа», открыв новый скоростной путь между Сианем и Ташкентом.

Состав, состоящий из 50 контейнеров, перевозит широкий ассортимент грузов, включая бытовую технику, текстиль и химическую продукцию.

Поезд пересечет границу на контрольно-пропускном пункте Хоргос в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и продолжит движение через Казахстан в Узбекистан.

Ожидается, что новый маршрут существенно оптимизирует логистику и ускорит товарооборот между Китаем и Узбекистаном, способствуя укреплению экономического сотрудничества между странами.