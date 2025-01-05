Китайские компании планирует инвестировать в ряд новых проектов в Узбекистане

ТАШКЕНТ /Trend/ - В городах Нурафшан и Ангрен Узбекистана планируется реализация ряда новых инвестиционных проектов с участием китайских компаний, сообщили в хокимияте Ташкентской области, передает Trend.

Согласно информации, делегация представителей местных властей Нурафшана провела переговоры с руководством компании Extol Global Capital Pte. Ltd и другими инвесторами из провинции Чжэцзян. По итогам встреч были достигнуты договоренности о совместной реализации проектов на общую сумму $106 млн.

Также сообщается, что в Нурафшане планируется создание кластера строительных материалов с объемом инвестиций $12,5 млн, строительство завода по производству косметической продукции, а также возведение жилого комплекса, гостиницы и ресторана в деловом районе Nurafshon Business City. Реализация этих инициатив позволит создать более 2 тысяч новых рабочих мест.

В свободной экономической зоне Ангрена также намечена реализация производственных проектов с участием китайского капитала. Хоким города Алишер Раимов провел переговоры с инвесторами из провинций Хунань, Аньхой, Шаньдун и Гуандун. По результатам встреч были подписаны меморандумы о сотрудничестве с компаниями Anhui Jinpeng Energy Saving Technology, Infy Power и Xintay.