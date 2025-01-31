Узбекистан примет этические стандарты в области искусственного интеллекта в этом году - премьер-министр

БАКУ /Trend/ - Узбекистан примет этические стандарты в области искусственного интеллекта уже в этом году.

Как передает Trend, об этом сообщил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов на международном цифровом форуме "Digital Almaty 2025" в Алматы.

"Многие страны мира уже приняли этические принципы в области искусственного интеллекта, и Узбекистан планирует интеграцию аналогичных стандартов в этом году", – заявил премьер-министр.

Арипов отметил, что развитие искусственного интеллекта предоставляет беспрецедентные возможности, но одновременно ставит перед обществом серьезные вызовы. Одним из ключевых вопросов остаются правовая защита и регулирование этических принципов применения технологий, а также прозрачность процессов сбора и обработки данных.

Он также подчеркнул важность укрепления регионального сотрудничества и активного обмена опытом, что, по его мнению, поможет раскрыть полный потенциал искусственного интеллекта.