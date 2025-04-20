Казахстан и Узбекистан укрепляют партнёрство в железнодорожной сфере

БИШКЕК /Trend/ - Делегация АО «Пассажирские перевозки Казахстанских железных дорог» нанесла визит в АО «Темирйўлекспресс» в Узбекистане с целью обсуждения актуальных вопросов двустороннего взаимодействия и обмена передовым опытом в сфере железнодорожных перевозок, передает Trend.

Согласно информации, в рамках встречи стороны ознакомились с текущими реформами, реализуемыми в железнодорожной системе Узбекистана, и инициативами, направленными на повышение уровня обслуживания пассажиров. Обсуждены перспективные направления сотрудничества и пути дальнейшего укрепления партнерских связей между железнодорожными отраслями двух государств.

Казахстанская делегация проявила интерес к практике технического осмотра подвижного состава, применяемой в АО «Узбекистон темир йуллари», а также к цифровым решениям, направленным на оптимизацию рабочих процессов. Обе стороны подтвердили готовность к расширению сотрудничества и продолжению обмена опытом в данных направлениях.