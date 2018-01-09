В Иране во время акций протеста задержали около 3,7 тысячи человек

9 января 2018 14:36 (UTC+04:00)

Порядка 3,7 тысячи человек были задержаны в ходе протестов, проходивших в различных городах Ирана в течение нескольких дней с конца 2017 года, заявил член комитета по вопросам образования в парламенте страны Махмуд Садеги.

"Принимая во внимание тот факт, что задержания этих лиц производились различными органами правопорядка и безопасности, невозможно назвать точное число (задержанных студентов)", — заявил Садеги агентству парламента страны ICANA, отметив, что общее число задержанных по всей стране составляет порядка 3,7 тысячи человек, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что власти Ирана задержали главных организаторов протестных акций, при этом отпустив большинство ранее задержанных.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря минувшего года несколько дней подряд проходили массовые акции социального протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. Ранее сообщалось, что около 450 человек были задержаны за последние три дня в связи с протестами в Тегеране.

Всего в ходе протестных акций, как сообщал телеканал Press TV со ссылкой на правоохранителей, погибли 20 человек, включая одного сотрудника полиции.

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