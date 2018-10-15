Иран поднялся на 10 позиций в мировом рейтинге по стандартизации

15 октября 2018 09:06 (UTC+04:00)

Руководитель национальной Организации по стандартизации Ирана Наейре Пирузбахт заявила, что повышение позиции Ирана с 32-го на 22-е места среди 163 стран ИСО (Всемирная организация по стандартизации) считается достижением администрации Хасана Рухани, передает в понедельник ИРНА.

Пирузбахт на церемонии празднования Всемирного дня стандартов Наейре заявила: "Девизом этого года Международной организации по стандартизации является "Международные стандарты и четвёртая промышленная революция".

По её словам, в этом году на Генеральной Ассамблее Международной организации по стандартизации подчеркнули роль стандартов в малых и средних предприятиях, технологиях, инновациях, а также международных стандартов, поддерживающих цели устойчивого развития и их значение в качестве препятствия для торговых войн.

Она указала на некоторые из самых значительных достижений национальной Организации по стандартизации Ирана на внутреннем и международном аренах в прошлом году, и добавила, что спустя 60 лет присутствия Ирана в ИСО в минувшем году представитель из Ирана был приглашён в техническую дирекцию этой международной организации.

Международная организация по стандартизации создана в 1946 году 25 национальными организациями по стандартизации. Сфера деятельности ИСО касается стандартизации во всех областях, кроме электротехники и электроники, относящихся к компетенции Международной электротехнической комиссии (МЭК, IEC).

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