В Иране резко подорожал чай

9 апреля 2019 16:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Согласно решению Экономического совета Ирана, стоимость одного килограмма чая первого сорта выросла на 20 процентов и составила 37,2 тысячи риалов (примерно 0,88 доллара).

Об этом во вторник сказал журналистам председатель Чайной организации Ирана Хабиб Джахансаз, сообщает Trend.

По его словам, стоимость чая второго сорта выросла на 21 процент, составив 18,4 тысячи риалов (примерно 0,44 доллара).

Председатель организации также сказал, что в связи с девальвацией и в целях пресечения незаконного вывоза чая из страны его цена должна была вырасти во много раз.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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