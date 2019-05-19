Командующий КСИР заявил, что Иран не стремится к войне

Иран не хочет войны, но и не опасается боевых действий. С таким заявлением, как передал в воскресенье телеканал Al Jazeera, выступил командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Хосейн Салами, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Иран не стремится к войне, но и не боится ее", - сказал иранский генерал.

В минувший четверг президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что конфликт между США и Ираном не перерастет в войну.

5 мая помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США в качестве сигнала властям Ирана направят ударную группу ВМС во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ), куда входят прежде всего Ближний Восток и Центральная Азия. Позднее было объявлено, что к этой группе присоединятся батарея зенитных ракетных комплексов Patriot и военно-транспортный корабль USS Arlington.

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