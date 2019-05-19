Командующий КСИР заявил, что Иран не стремится к войне

19 мая 2019 11:32 (UTC+04:00)

Иран не хочет войны, но и не опасается боевых действий. С таким заявлением, как передал в воскресенье телеканал Al Jazeera, выступил командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Хосейн Салами, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Иран не стремится к войне, но и не боится ее", - сказал иранский генерал.

В минувший четверг президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что конфликт между США и Ираном не перерастет в войну.

5 мая помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США в качестве сигнала властям Ирана направят ударную группу ВМС во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ), куда входят прежде всего Ближний Восток и Центральная Азия. Позднее было объявлено, что к этой группе присоединятся батарея зенитных ракетных комплексов Patriot и военно-транспортный корабль USS Arlington.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Актер Мэттью Макконахи получил школьный аттестат спустя 31 год после выпуска
В мире 11:15
Экс-глава ЦРУ Бреннан выступит перед демократами Конгресса по ситуации вокруг Ирана
США 09:44
Саудовский наследный принц обсудил с Помпео ситуацию на Ближнем Востоке
Арабские страны 07:01
Эрдоган: Турция совместно с Россией может начать производить С-500
Турция 05:22
Президент Ирана исключил возможность вступления в переговоры с США под давлением
Политика 03:37
Новое соглашение NAFTA могут ратифицировать до конца июля
В мире 02:45
Лента новостей
В Баку стартовали финалы 35-го Чемпионата Европы по художественной гимнастике (ФОТО)
Общество 12:34
В Сирию за сутки вернулись более 950 беженцев
Арабские страны 12:21
Ученые раскрыли происхождение желтого стекла в пустыне Египта
Арабские страны 11:54
Актер Мэттью Макконахи получил школьный аттестат спустя 31 год после выпуска
В мире 11:15
В ЮНЕСКО рассказали о значении языкового разнообразия в мире
В мире 10:44
На сколько может вырасти рынок страхования Азербайджана в 2019 году?
Финансы 10:36
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 22 раза за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 10:32
В Азербайджане проходит приемный экзамен в вузы по II и III группам специальностей
Общество 10:15
Экс-глава ЦРУ Бреннан выступит перед демократами Конгресса по ситуации вокруг Ирана
США 09:44