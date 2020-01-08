140 граждан Ирана погибли при крушении самолета украинской авиакомпании

8 января 2020 12:00 (UTC+04:00)

ТЕГЕРАН /Trend/ - Число граждан Ирана, погибших в результате крушения самолета украинской авиакомпании, достигло 140 человек, сказал генеральный директор тегеранской Организации по управлению кризисами Мансур Дараджати, сообщает в среду собкор Trend в Иране.

По его словам, в течение часа будет проведено совещание сотрудников Организации по управлению кризисамипровинции для обсуждения причин крушения самолета.

Как сообщил ранее председатель Организации помощи и спасения Общества Красного полумесяца Ирана Муртаза Салими, все пассажиры самолета, потерпевшего катастрофу вблизи международного аэропорта Имам Хомейни, погибли.

Напомним, что принадлежащий украинской авиакомпании пассажирский самолет Boeing 737 потерпел крушение вблизи аэропорта Имам Хомейни. На борту самолета находились 167 пассажиров и девять членов экипажа.

Самолет потерпел крушение через несколько минут после взлета.

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