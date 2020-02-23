В Иране произошло сильное землетрясение

БАКУ /Trend/ - Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано в воскресенье на северо-западе Ирана.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Сейсмологический центр Института геофизики Тегеранского университета.

Сейсмические толчки ощущались на одном из участков Хойского района провинции Западный Азербайджан. Землетрясение зафиксировано в 09:22 по местному времени, очаг подземных толчков залегал на глубине 6 километров.

О возможных жертвах или разрушениях пока не сообщалось.

(Автор: Эльнур Багышов)