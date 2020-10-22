Изобретение иранских исследователей зарегистрировано в США
Изобретение исследователей из Университета социальных наук и реабилитации под названием «Метод и система для регулировки направления протеза» после регистрации в стране было зарегистрировано также в США, передает Trend со ссылкой на ИРНА.
Процесс реализации этого плана основан на впервые в мире поперечном исследовании, чтобы отрегулировать направление протеза ниже колена на основе анатомических показателей человека с дефицитом, рассчитанных на его здоровую сторону.
Это изобретение является результатом выполнения аспирантской диссертации выпускника этого университета Нахида Тафти, которая была сделана в сотрудничестве с профессорами этого университета.
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