Производство автомобилей в Иране выросло на 4,3% в прошлом году

Данные показывают, что 900 тыс. 714 отечественных автомобилей были произведены крупными иранскими автостроителями Иран Ходро, Сайпа и Парс Ходро в прошлом иранском 1399 году (20 марта 2020 - 20 марта 2021 гг.), передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Крупнейшая иранская автомобилестроительная компания Иран Ходро произвела 480 тыс. 338 автомобилей в минувшем году (346 тыс. 575 автомобилей Peugeot, 55 тыс. 220 автомобилей Саманд, 13 тыс. 30 Рана и 55 тыс. 320 Дена).

Автомобилестроительная компания Сайпа за указанный период произвел 317 тыс. 321 автомобилей. Сайпа также экспортировал 362 автомобиля Pride в формате CBU в другие страны.

Иранской компании Парс Ходро также удалось производить 103 тыс. 55 автомобилей в 1399 году.