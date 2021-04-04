Производство автомобилей в Иране выросло на 4,3% в прошлом году
Данные показывают, что 900 тыс. 714 отечественных автомобилей были произведены крупными иранскими автостроителями Иран Ходро, Сайпа и Парс Ходро в прошлом иранском 1399 году (20 марта 2020 - 20 марта 2021 гг.), передает Trend со ссылкой на ИРНА.
Крупнейшая иранская автомобилестроительная компания Иран Ходро произвела 480 тыс. 338 автомобилей в минувшем году (346 тыс. 575 автомобилей Peugeot, 55 тыс. 220 автомобилей Саманд, 13 тыс. 30 Рана и 55 тыс. 320 Дена).
Автомобилестроительная компания Сайпа за указанный период произвел 317 тыс. 321 автомобилей. Сайпа также экспортировал 362 автомобиля Pride в формате CBU в другие страны.
Иранской компании Парс Ходро также удалось производить 103 тыс. 55 автомобилей в 1399 году.
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