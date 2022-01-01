Китай откроет консульство в иранском Бендер-Аббасе
Кабинет министров Ирана проголосовал за разрешение Китаю открыть генеральное консульство в южном портовом городе Бендер-Аббас, сообщает Tasnim, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.
Кабинет министров одобрил этот шаг по предложению Министерства иностранных дел. Бендер-Аббас - столица прибрежной провинции Ирана Хормозган.
Разрешение выдано при условии принятия взаимных мер и соблюдения соответствующих правил и положений.
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