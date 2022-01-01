Китай откроет консульство в иранском Бендер-Аббасе

Кабинет министров Ирана проголосовал за разрешение Китаю открыть генеральное консульство в южном портовом городе Бендер-Аббас, сообщает Tasnim, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

Кабинет министров одобрил этот шаг по предложению Министерства иностранных дел. Бендер-Аббас - столица прибрежной провинции Ирана Хормозган.

Разрешение выдано при условии принятия взаимных мер и соблюдения соответствующих правил и положений.